Реклама
Прямой эфир
Общество
Против экс-замглавы Минобороны Иванова могут возбудить еще три дела
Спорт
Сергей Ковалев одержал победу над Артуром Манном и завершил карьеру
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской и Курской областями
Мир
СМИ узнали о разработанном США плане мониторинга прекращения огня
Мир
Госдеп не стал связывать сделку с Украиной по ископаемым с возможным перемирием
Мир
Экс-футболист «Монако» и сборной Хорватии Покривач погиб в ДТП в возрасте 39 лет
Наука и техника
В Китае запустили шесть спутников Shiyan-27 для исследования космоса
Мир
В США заявили о готовности признать Крым российским
Общество
Студенты притворялись иностранками и выманивали деньги на сайтах знакомств
Спорт
РФС пожизненно дисквалифицировал Мерзлюка и Симбаева за договорной матч 2024 года
Мир
В Эквадоре в результате стрельбы на петушиных боях погибло 11 человек
Происшествия
Спасатели извлекли тела мужчины и ребенка из озера в Смоленской области
Общество
РФ денонсировала договор со странами Скандинавии о сотрудничестве в Баренцевом море
Армия
Минобороны показало кадры боевой работы расчетов БПЛА тульских десантников
Общество
Вильфанд предрек Центральной России аномальное тепло до вторника
Общество
В Новосибирске осуждены шесть организаторов незаконных азартных игр
Общество
Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием

Профессор назвала причины возникновения дефицита лизосомной кислой липазы

Строкова: увеличение печени может говорить о дефиците лизосомной кислой липазы
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Дефицит лизосомной кислой липазы (ДЛКЛ) — редкое наследственное заболевание, связанное с мутациями в гене LIPA, рассказала «Известиям» 19 апреля заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии «ФИЦ питания и биотехнологии», заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, профессор РАН Татьяна Строкова. Эксперт объяснила, как можно выявить эту болезнь и к чему она приводит.

По ее словам, при ДЛКЛ происходит накопление липидов во многих органах и тканях. Существуют две формы заболевания. Ранняя инфантильная форма — очень тяжелая и без проведения патогенетической терапии заканчивается летальным исходом в 100% случаев: более половины детей погибает уже в первые шесть месяцев жизни.

«Взрослая форма или болезнь накопления эфиров холестерина, несмотря на более мягкое течение, имеет прогрессирующий характер. При этом заболевание может протекать в течение длительного времени бессимптомно и проявиться в более старшем, а у некоторых пациентов и во взрослом возрасте», — уточнила профессор.

Магия чисел: как высокое давление разрушает здоровье
Врачи рассказали, какие причины доводят людей до артериальной гипертензии и что делать, если приступ застал врасплох

Эксперт отметила, что заподозрить ДЛКЛ можно при осмотре живота или при проведении УЗИ брюшной полости: у пациентов выявляется увеличение печени, у трети из них — селезенки. Кроме того, у некоторых детей могут быть выявлены признаки поражения кишечника.

«В связи с нарушениями липидного обмена у пациентов с ДЛКЛ регистрируется значительное увеличение холестерина, повышение «плохих» липидов, что приводит к ранним атеросклеротическим изменениям сосудов и кратно увеличивает риск инфаркта миокарда и нарушений мозгового кровообращения в работоспособном возрасте», — сказала Строкова.

У некоторых пациентов диагноз устанавливают в связи с выявлением болезни у одного из детей в семье. Поэтому требуется обследование всех ее членов. Заболевание медленно прогрессирует, нарастают гепато- и/или гепатоспленомегалия, изменения в биохимическом анализе крови и липидограмме.

«Сегодня пациенты с ДЛКЛ могут получать патогенетическую ферментозаместительную терапию, которая улучшает самочувствие, предотвращает прогрессирование болезни, значительно повышает качество жизни и снижает риск инвалидизации. Два раза в месяц им внутривенно капельно вводят фермент, которого нет в организме», — добавила Строкова.

Ранее, 28 марта, врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Устинова рассказала «Известиям» об опасных последствиях для организма при нехватке воды. В частности, она предупредила, что нехватка воды в организме может привести к сгущению крови, что, как следствие, повышает вероятность развития тромбозов, особенно в зрелом возрасте. Кроме того, недостаток жидкости негативно сказывается на работе мозга.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025