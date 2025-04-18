РПЦ назвала задержание архиепископа в Кишиневе нарушением религиозной свободы

Русская православная церковь (РПЦ) заявила о нарушении религиозной свободы в связи с задержанием архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркела, направлявшегося в Израиль за Благодатным огнем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 18 апреля на сайте РПЦ.

«Рассматриваем данный инцидент как грубое нарушение религиозной свободы, пример дискриминационной политики, направленной на беззаконное ограничение прав верующих Православной церкви Молдовы», — отмечается в заявлении.

Как указали в РПЦ, действия властей не сопровождались официальными объяснениями, и в результате миллионы верующих в Молдавии могут лишиться возможности встретить Благодатный огонь в своих храмах и монастырях.

РПЦ призвала к проведению расследования инцидента, а также к установлению и наказанию виновных в нарушении прав архиепископа Маркела.

Епископ Маркел, направлявшийся в Израиль за Благодатным огнем, рассказал 17 апреля «Известиям», что его задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева и без объяснения причин изъяли документы. Как указал священник, всё это было сделано целенаправленно, чтобы он не успел на рейс.