Алиханов анонсировал поставки импортозамещенных Superjet в начале 2026 года

Поставки полностью импортозамещенных самолетов Superjet (SJ-100) с отечественным двигателем ПД-8 заказчикам начнут в начале 2026 года, рассказал 18 апреля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов после визита на предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») в Рыбинске.

«До конца года у нас задача полностью закончить эти испытания, и уже в следующем году мы начинаем в начале года поставки наших Superjet с новым двигателем ПД-8», — приводит его слова «Интерфакс».

Алиханов отметил, что в марте самолет Superjet с двигателем ПД-8 уже совершил полет. Сейчас к вылету готовится вторая машина, ее вылет должен состояться в конце апреля — начале мая.

«Как мы ранее анонсировали, до конца апреля первый полет уже полностью импортозамещенного самолета может случиться. Мы ждем еще третью машину с этим двигателем, это будет флот, который будет заниматься сертификацией», — добавил он.

Госкорпорация «Ростех» 17 апреля опровергла данные о том, что сертификация импортозамещенного Superjet переносится на март 2026 года по причине задержки сертификации российского двигателя ПД-8. Там отметили, что предприятие работает в рамках запланированных сроков и в 2026 году планирует начать поставки самолетов в авиакомпании. Сертификация двигателя, как и прежде, запланирована на осень 2025 года.

17 марта российский опытный образец самолета SJ-100 совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Уточнялось, что двигатели показали стабильную работу.