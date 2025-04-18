Рубио заявил, что после трех лет поддержки Украины США пора двигаться дальше

Соединенным Штатам необходимо двигаться дальше после трехлетней поддержки Украины на фоне конфликта. Об этом 18 апреля сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я думаю, что, с точки зрения США, мы потратили три года, миллиарды долларов, поддерживая украинскую сторону. Но теперь мы достигли точки, когда у нас есть другие вещи, на которых мы должны сосредоточиться», — заявил он на пресс-конференции перед вылетом в Италию.

Он подчеркнул, что Вашингтон готов оказывать Киеву поддержку столько времени, сколько потребуется для достижения урегулирования, однако «не бесконечно, не без прогресса». По его словам, если мирное урегулирование невозможно в ближайшее время, Штатам «придется двигаться дальше».

Рубио выразил мнение, что президент США Дональд Трамп в том числе может считать, что американская сторона уделила украинскому конфликту огромное количество времени. Он отметил, что за 80 дней президентства нынешнего главы государства администрация сделала для завершения конфликта больше, чем экс-лидер страны Джо Байден.

Он подчеркнул, что США готовы помочь, если одна или обе стороны конфликта настроены на мирное урегулирование.

«Если вы серьезно настроены на мир, одна из сторон или обе, мы хотим помочь. Если этого не произойдет, то мы просто будем двигаться дальше. Мы перейдем к другим темам, которые в равной степени, если не больше, важны для США», — заключил Рубио.

В ходе пресс-конференции Рубио также заявил, что от участия стран Евросоюза в переговорах по украинскому конфликту зависит отмена антироссийских санкций. Он подчеркнул, что европейская сторона должна принимать участие в переговорах, поскольку конфликт происходит на их континенте.

Комментируя его заявление о возможном выходе США из урегулирования в случае отсутствия прогресса, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва может констатировать «определенный прогресс». Соответствующий прогресс он связал с мораторием на удары п объектам энергетической инфраструктуры.