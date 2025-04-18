Песков: прогресс по конфликту на Украине уже есть, но впереди много обсуждений

Определенный прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине уже достигнут, однако впереди остаются сложные переговоры. Об этом 18 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Это, наверное, конечно, нужно вопрос задавать в Вашингтоне. Мы считаем, что определенный прогресс, собственно, можно уже констатировать», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о вероятности выхода США из процесса мирного урегулирования.

По словам пресс-секретаря президента, одной из положительных тенденций стал мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры, «которого придерживалась Россия».

«Но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений», — заключил Песков.

16 апреля Песков сообщил, что Кремль пока не готов дать комментарий о решении Путина по продлению моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры между Россией и Украиной.