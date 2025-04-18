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Мосгорсуд продлил арест экс-замминистру обороны Иванову на три месяца

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Фото: TASS/EPA/YURI KOCHETKOV
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Московский городской суд на три месяца продлил арест бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 18 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Уточняется, что фигурант будет находиться под стражей до 23 июля.

Суд также продлил на три месяца срок ареста в отношении двух других фигурантов — заключившего сделку со следствием бизнесмена Сергея Бородина и соучредителя ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина.

Растратная должность: в чем суть нового обвинения против генерала Тимура Иванова
Ущерб от действий бывшего замминистра обороны может увеличиться на 3 млрд рублей

О задержании Иванова стало известно 23 апреля 2024 года. На следующий день его арестовали. Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. По версии следствия, он вступал в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, работавших на объектах Минобороны, и заключал с ними контракты взамен незаконного личного вознаграждения. 20 июня Иванов был отстранен от должности.

Заключительное обвинение по уголовному делу в отношении экс-замминистра обороны и его бывшего подчиненного, обвиняемых в растрате и отмывании денег, прокуратура утвердила 20 января.

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