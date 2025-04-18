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Сводка спецоперации на Украине за неделю

Сводка спецоперации на Украине с 12 по 18 апреля
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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю — с 12 по 18 апреля — можно в материале «Известий».

Отмечается, что за неделю ВС России нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов.

«Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — рассказало Минобороны.

Также подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, подразделения Южной группировки войск освободили населенные пункты Калиново и Валентиновка Донецкой Народной Республики.

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, 45 управляемых авиационных бомб JDAM и 29 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1618 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указало Минобороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52 592 беспилотных летательных аппарата, 603 зенитных ракетных комплекса, 22 920 танков и других боевых бронированных машин, 1541 боевая машина реактивных систем залпового огня, 23 820 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 317 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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