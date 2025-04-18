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Число пострадавших в результате пожара на рынке Геническа выросло до восьми

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Фото: МЧС РФ
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Число пострадавших при пожаре на Центральном рынке в Геническе Херсонской области возросло до восьми, семеро из которых находятся в состоянии легкой степени тяжести. Об этом 18 апреля проинформировала министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова.

«Восемь пострадавших, семеро из них в состоянии легкой степени тяжести, один — средней степени», — сказала она в беседе с ТАСС.

Уточняется, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в одном из киосков. К месту происшествия направили свыше 20 сотрудников МЧС РФ и более 10 единиц техники.

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О пожаре в Херсонской области МЧС России сообщили утром этого дня. Возгорание произошло на площади 600 кв. м.

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