Число пострадавших в результате пожара на рынке Геническа выросло до восьми
Число пострадавших при пожаре на Центральном рынке в Геническе Херсонской области возросло до восьми, семеро из которых находятся в состоянии легкой степени тяжести. Об этом 18 апреля проинформировала министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова.
«Восемь пострадавших, семеро из них в состоянии легкой степени тяжести, один — средней степени», — сказала она в беседе с ТАСС.
Уточняется, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в одном из киосков. К месту происшествия направили свыше 20 сотрудников МЧС РФ и более 10 единиц техники.
О пожаре в Херсонской области МЧС России сообщили утром этого дня. Возгорание произошло на площади 600 кв. м.