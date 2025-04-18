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Уголовное дело возбудили на жительницу Симферополя за экстремизм

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/телеканал «78»
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В отношении жительницы Симферополя возбуждено уголовное дело за призывы искоренять русский язык и ликвидировать российских граждан, ей грозит пять лет лишения свободы. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе Управления ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что в украинском чате женщина призывала искоренить русской язык и народ.

«Согласно проведенной экспертизе, текстовые записи гражданки содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские)», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет»). Статья предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

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Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Смоленской области 10 апреля привлекло уроженца Украины к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Уточнялось, что мужчина придерживался националистических взглядов и призывал к совершению насильственных действий в отношении российских и белорусских военных. Его признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

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