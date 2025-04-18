Ветераны поделились деталями из жизни в тяжелые годы Великой Отечественной войны

Ветераны Великой Отечественной войны к наступающему 80-летнему юбилею Победы 18 апреля продолжают делиться с «Известиями» воспоминаниями о том, как они жили в годы оккупации немецко-фашистскими захватчиками.

Историям победителей нацизма посвящен один из разделов спецпроекта МИЦ «Известия» «Великая Победа».

Алиса Ивановна Галилеева, 1919 года рождения, проживающая в Риге (Латвия), встретила начало войны, когда ей не было еще и четырех лет. В то время она жила в белорусском городе Витебск с родителями и старшей сестрой.

Первые осознанные воспоминания о тех годах у нее связаны с февралем 1944 года, когда жителей Витебска начали массово угонять в Германию. Сначала везли в товарных вагонах до Ольденбурга, после — до трудового лагеря в городе Занде на севере страны. По дороге почти не кормили и не давали воды. Много лет позже Алиса Ивановна прочитала исследование, которое провели местные школьники под руководством учителя истории, где приводились свидетельства очевидцев.

«Жители Ольденбурга рассказали, что, когда на станцию приезжал поезд с угнанными и открывали вагон, оттуда сначала выпадали трупы. И только потом появлялись те, кто еще мог выйти», — рассказала Галилеева.

В трудовом лагере в Германии они жили в бараках. Взрослые работали с утра до вечера, дети всё время сидели взаперти. Единственным «развлечением» для маленькой девочки было небольшое окно барака. Мимо него часто проходил мужчина и останавливался, с сожалением смотря на ребенка.

«Он был француз, наверное, у него такой же ребенок во Франции остался. Однажды он положил на подоконник вырезанную из веток или из корня фигурку — то ли лошадки, то ли собачки», — отметила ветеран.

К окончанию войны семью Алисы Ивановны перевезли в концлагерь в Баварии. Ее родители тогда уже не надеялись выжить. По ее словам, мама и папа договорились, что если их поведут на расстрел или в газовую камеру, то отец возьмет на руки старшую дочку, а мама — Алису, и так они все пойдут в последний путь.

Однако 6 мая 1945 года узников освободили англичане. Вместо немца с автоматом вдруг появился другой человек и открыл дверь. Началось ликование, все выскочили и кричали: «Выжили!» Тот день стал для их семьи самым большим праздником. В октябре 1945 года все вернулись в почти уничтоженный Витебск. Сначала жили у стены разбитого дома под навесом из брезента, потом — в сыром подвале. Через какое-то время отцу предложили работу в Риге, и весной 1946 года семья переехала туда.

Нине Егоровне Мосуновой, 1924 года рождения, проживающей в Казахстане, в этом году исполнится 101 год. Она родилась в Татарстане, в деревенской многодетной семье, где их у мамы с отцом было семеро. Ее детство пришлось на голодное время, семью раскулачили. А в 17 лет ее — единственную девушку из всей деревни — призвали в армию. Нина Егоровна попала в войска связи и стала радисткой.

«Она быстро всему научилась. Сама говорила, что и в детстве была такая: «Что мне скажут, я лоб расшибу, но всё сделаю». Так и азбуку Морзе выучила, все эти ключи», — поделилась ее внучка, Лариса Паречнева.

Нина Викторовна никогда не любила вспоминать войну. Даже когда маленькими детьми ее внуки нашли в чемодане фронтовые фотографии и попросили рассказать о них, резко сказала: «Не ваше это дело, незачем вам знать». И сейчас, когда ветеран скупо рассказывает о войне, не может сдержать слез.

Довольно быстро ее назначили командиром отделения радистов, на такой должности ей нужно было быть очень строгой. О боевых зданиях тоже вспоминает сухо: «Дают тебе задание — сиди, стучи на ключе. Закончил стучать — уезжай». Когда работала близко к передовой, несколько раз попадала под вражеские обстрелы.

«Тогда спасались, кто куда, как тараканы. Каждый свою душу спасал. Жить хочешь, значит, шевелись. А жить не хочешь, выдыхай…», — вспоминает ветеран.

Победу встретила в Горьком (нынешний Нижний Новгород). Причем, сообщение об этом пришло по телеграфу именно в ее смену. После такой новости все начали танцевать и петь. По окончании войны Нина Егоровна переехала в Казахстан, вышла замуж, родила сына. Сейчас у нее два внука и шесть правнуков.

13 апреля ветеран ВОВ Анатолий Парубин рассказал «Известиям» о взятии Вены Красной армией в 1945 году. По его словам, немцы взорвали почти все мосты через Дунай в городе, однако советским воинам удалось разминировать последнюю оставшуюся переправу.