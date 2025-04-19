Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из Храма Гроба Господня

В канун Пасхи тысячи верующих собираются в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями чуда — Схождения Благодатного огня. В 2025 году оно произойдет 19 апреля. «Известия» ведут прямую трансляцию этого события на русском языке.

Схождение Благодатного огня начнется 13:00 мск. Онлайн-трансляция церемонии будет доступна на сайте «Известий». Ее также покажут в прямом эфире на других федеральных каналах.

Благодатным огнем называют пламя, которое загорается в Великую субботу перед Пасхой в иерусалимском храме Воскресения Господня, почитаемом как место погребения Христа. Там находится сразу несколько великих христианских святынь: Гроб Господень, Камень помазания, на котором, по преданию, Спасителя готовили к погребению, а также самый большой в мире фрагмент Животворящего Креста.

Для православных верующих появление Благодатного огня является символом воскрешения Иисуса, победы жизни над смертью и справедливости над обманом. Считается, что если святое пламя не загорится, это станет предзнаменованием Судного дня. Однако до сих пор такого не случалось.

Схождение Благодатного огня происходит в каменном сооружении в центре храма Воскресения Господня. Внутри него возникает огненный столп, от которого зажигают свечи и лампады.

С 2003 года Фонд Андрея Первозванного доставляет Благодатный огонь в Россию. В 2025 году святыню можно будет увидеть в Храме Христа Спасителя и еще в 15 московских храмах. В течение всей Светлой седмицы верующие смогут возжечь от нее свои лампады.

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