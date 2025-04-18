Реклама
Прямой эфир
Мир
Рубио указал на готовность США помочь в урегулировании конфликта на Украине
Общество
Число пострадавших в результате пожара на рынке Геническа выросло до восьми
Экономика
В Raiffeisen опровергли информацию о приостановке продажи бизнеса в России
Общество
Мосгорсуд продлил арест экс-замминистру обороны Иванову на три месяца
Общество
В ЛНР наемник ВСУ из Австралии предстанет перед судом за участие в боевых действиях
Общество
В Челябинской области пресечен канал контрабанды военной продукции
Армия
«Народный фронт» передал военным технику в память о военкоре «Известий» Федорчаке
Общество
Попова назвала пригодными пляжи Крыма и Севастополя для летнего курортного сезона
Армия
ВС РФ поразили ключевые производственные объекты выпуска БПЛА на Украине
Мир
Рубио назвал условие отмены санкций ЕС против России
Мир
Лавров отметил динамику диалога стран после встречи Путина и главы МИД Ирана
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Валентиновка в ДНР
Политика
Путин продлил срок госслужбы до 14 июня 2026 года замглавы МИД РФ Галузину
Мир
В Кремле указали на отсутствие призывов стран Европы к миру на Украине
Наука и техника
Ученые с помощью нового оборудования проверили образец Туринской плащаницы
Мир
Песков сообщил о передаче Путиным послания верховному лидеру Ирана Хаменеи
Политика
Путин освободил Павловского от обязанностей посла РФ в Австралии
Сюжет:

Политолог оценил роль Евросоюза в переговорах по Украине

Политолог Асафов: США отводят ЕС скромную роль в разрешении кризиса на Украине
0
EN
Фото: Global Look Press/Benoit Doppagne
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Соединенные Штаты отводят весьма скромную роль Евросоюзу (ЕС) в переговорах по урегулированию украинского кризиса, о полноправном участии Брюсселя в этом процессе говорить не приходится. Об этом 18 апреля «Известиям» заявил политолог Александр Асафов.

Он подчеркнул, что у американцев вполне «прикладное» понимание роли ЕС в переговорах. Объединение вводило антироссийские санкции, для их отмены Вашингтон намерен подключать Брюссель к процессу урегулирования, отметил Асафов.

Эксперт добавил, что другой целью США является желание переложить задачу по поддержке Украины на ЕС. По его словам, план Вашингтона может не сработать, так как последнее предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас по созданию фонда для Киева в €40 млрд не получил поддержки стран объединения.

«Конечно, о полноправности участия в переговорах говорить не приходится. Американцы отводят для ЕС весьма скромную роль, которая еще должна быть финансово, что называется, обоснована. И у Евросоюза другие цели и задачи, в том числе и у Британии, которая не входит в Евросоюз. Поэтому я не думаю, что они способны получить какую-то солидарно согласованную позицию», — заключил политолог.

Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ

Накануне в Париже делегация США провела встречу с представителями киевского режима и стран Европы по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По их итогам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «удвоят усилия для достижения мира на Украине». Позже госсекретарь США Марко Рубио отметил, что страны ЕС должны быть вовлечены в урегулирование, чтобы отмена европейских санкций могла стать частью соглашения.

В тот же день он провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В Госдепартаменте Соединенных Штатов сообщили, что Вашингтон представил «всем сторонам контуры прочного и длительного мира».

Агентство Bloomberg, в свою очередь, 17 апреля сообщило, что Соединенные Штаты планируют добиться прекращения огня на Украине в течение нескольких недель.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025