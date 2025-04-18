Политолог оценил роль Евросоюза в переговорах по Украине

Соединенные Штаты отводят весьма скромную роль Евросоюзу (ЕС) в переговорах по урегулированию украинского кризиса, о полноправном участии Брюсселя в этом процессе говорить не приходится. Об этом 18 апреля «Известиям» заявил политолог Александр Асафов.

Он подчеркнул, что у американцев вполне «прикладное» понимание роли ЕС в переговорах. Объединение вводило антироссийские санкции, для их отмены Вашингтон намерен подключать Брюссель к процессу урегулирования, отметил Асафов.

Эксперт добавил, что другой целью США является желание переложить задачу по поддержке Украины на ЕС. По его словам, план Вашингтона может не сработать, так как последнее предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас по созданию фонда для Киева в €40 млрд не получил поддержки стран объединения.

«Конечно, о полноправности участия в переговорах говорить не приходится. Американцы отводят для ЕС весьма скромную роль, которая еще должна быть финансово, что называется, обоснована. И у Евросоюза другие цели и задачи, в том числе и у Британии, которая не входит в Евросоюз. Поэтому я не думаю, что они способны получить какую-то солидарно согласованную позицию», — заключил политолог.

Накануне в Париже делегация США провела встречу с представителями киевского режима и стран Европы по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По их итогам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «удвоят усилия для достижения мира на Украине». Позже госсекретарь США Марко Рубио отметил, что страны ЕС должны быть вовлечены в урегулирование, чтобы отмена европейских санкций могла стать частью соглашения.

В тот же день он провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В Госдепартаменте Соединенных Штатов сообщили, что Вашингтон представил «всем сторонам контуры прочного и длительного мира».

Агентство Bloomberg, в свою очередь, 17 апреля сообщило, что Соединенные Штаты планируют добиться прекращения огня на Украине в течение нескольких недель.