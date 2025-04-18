В Челябинской области пресечен канал контрабанды военной продукции

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с центральным аппаратом ФСБ пресекли канал незаконного вывоза продукции военного назначения. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность лица к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения оборудования военного назначения», — говорится в сообщении.

Груз планировалось вывезти через транспортную компанию в одну из стран Центральной Азии. Разрешительных документов на вывоз у отправителя не оказалось.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ («Покушение на контрабанду продукции военного назначения»). Ему предъявлено обвинение, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия.

Ранее, 17 апреля, сотрудники ФСБ пресекли попытку контрабандного вывоза из России радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы, на сумму не менее 9,9 млн рублей. По информации ФСБ, в марте в Смоленской области при попытке незаконного вывоза за пределы России драгоценных металлов в виде лома и отходов задержан имеющий вид на жительство в Литве гражданин РФ.