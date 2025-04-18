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ВС РФ поразили ключевые производственные объекты выпуска БПЛА на Украине

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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Утром военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России нанесли групповой удар по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом 18 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Утром [18 апреля] нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по ключевым производственным площадкам выпуска БПЛА и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за неделю российская армия совершила девять групповых ударов, которые поразили предприятия украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), а также инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, ракет, ударных дронов и безэкипажных катеров.

Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли удар по центрам подготовки операторов БПЛА и пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

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13 апреля российские военнослужащие нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах. Уточнялось, что в результате боевых действий ВС РФ ликвидировали более 60 боевиков.

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