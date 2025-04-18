ВС РФ поразили ключевые производственные объекты выпуска БПЛА на Украине
Утром военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России нанесли групповой удар по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом 18 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Утром [18 апреля] нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по ключевым производственным площадкам выпуска БПЛА и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что за неделю российская армия совершила девять групповых ударов, которые поразили предприятия украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), а также инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, ракет, ударных дронов и безэкипажных катеров.
Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли удар по центрам подготовки операторов БПЛА и пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
13 апреля российские военнослужащие нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах. Уточнялось, что в результате боевых действий ВС РФ ликвидировали более 60 боевиков.