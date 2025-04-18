ВС РФ освободили населенный пункт Валентиновка в ДНР
Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Валентиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 апреля сообщило Минобороны РФ.
Также российская армия нанесла поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате за неделю на данном направлении потери украинских войск составили более 2170 боевиков, два танка, 27 боевых бронированных машин (ББМ), 74 автомобиля, 35 орудий, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 27 складов боеприпасов и горючего.
«В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области», — указано в сообщении ведомства.
Кроме того, ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны.
Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции российская армия уничтожила 34 317 единиц автомобильной техники.
17 апреля российские военные освободили населенный пункт Преображенка в ДНР. В результате ВСУ потеряли свыше 385 боевиков, три боевые бронемашины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.