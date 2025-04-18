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Попова назвала пригодными пляжи Крыма и Севастополя для летнего курортного сезона

Попова: пляжи Крыма и Севастополя пригодны для организации летнего сезона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Прибрежные зоны Республики Крым и Севастополя безопасны для летнего отдыха, несмотря на зафиксированные ранее незначительные выбросы мазута. Об этом 18 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге, посвященном подготовке к туристическому сезону.

«[На территории Крыма и Севастополя] небольшие выбросы, которые наблюдались, достаточно быстро локализуются и не влияют на общее состояние побережья», — сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, это позволяет сделать вывод о том, что территория пригодна для организации летнего курортного сезона.

Она подчеркнула, что в регионе продолжается усиленный санитарный мониторинг, чтобы «предотвратить любое осложнение ситуации».

Уточняется, что в Севастополе уже проведено более 600 тыс. проб, ни одна из которых не показала превышения гигиенических нормативов.

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До этого, 13 февраля, президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по совершенствованию мер предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в РФ, в том числе в море. Глава государства до 15 марта поручил провести оценку возможности использования российской техники для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе.

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