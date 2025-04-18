Попова назвала пригодными пляжи Крыма и Севастополя для летнего курортного сезона

Прибрежные зоны Республики Крым и Севастополя безопасны для летнего отдыха, несмотря на зафиксированные ранее незначительные выбросы мазута. Об этом 18 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге, посвященном подготовке к туристическому сезону.

«[На территории Крыма и Севастополя] небольшие выбросы, которые наблюдались, достаточно быстро локализуются и не влияют на общее состояние побережья», — сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, это позволяет сделать вывод о том, что территория пригодна для организации летнего курортного сезона.

Она подчеркнула, что в регионе продолжается усиленный санитарный мониторинг, чтобы «предотвратить любое осложнение ситуации».

Уточняется, что в Севастополе уже проведено более 600 тыс. проб, ни одна из которых не показала превышения гигиенических нормативов.

До этого, 13 февраля, президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по совершенствованию мер предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в РФ, в том числе в море. Глава государства до 15 марта поручил провести оценку возможности использования российской техники для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе.