Надежда воскресения

Евангельская история веками находила такой глубочайший отклик в сердцах людей самых разных эпох и культур, потому что люди узнавали в ней нечто глубоко свое, что может понять и пережить человек и в первом веке, и в двадцать первом, и в Римской империи, и в современной России.

Пасха имеет дело с событием, неизбежно актуальным для каждого из нас — смертью. Большинству из нас приходилось хоронить наших родных или друзей. Однажды и мы, как говорят, «присоединимся к большинству».

Это всегда было острой и болезненной проблемой для человечества. Первый дошедший до нас литературный памятник — «Песнь о Гильгамеше» посвящен поискам бессмертия, трагически неудачным. Античные философы-эпикурейцы учили, что о смерти стоит думать, как о чем-то, не имеющем к нам отношения: когда мы живы, то нет смерти, а когда умерли — нас нет.

Однако это не работает — смерть это то, что уже присутствует в нашем сознании. Мы знаем, что она придет — внезапно, как при катастрофе или сердечном приступе, или предупреждая заранее, как при «тяжелой и продолжительной болезни», но нам ее не миновать.

И история Пасхи — это история о том, как Спаситель спустился туда, куда спустились все умершие, и куда сойдем мы сами. Он умер и был погребен. Он присоединился к нам в нашей смерти.

Мы живем в мире, где смерть это лишь один из аспектов зла. Люди яростно соперничают, ненавидят и убивают, обещания построить гармоничный мир любви и братства оборачиваются кровавыми революциями, после которых все становится еще хуже. Люди пытаются улучшить свой удел — создают государства, чтобы поддерживать порядок, религии, философии и культуры, чтобы напоминать друг другу о том, как следует поступать. Нельзя сказать, что все это впустую. Так, состояние хронически больного можно улучшить при помощи правильного режима, диеты и лекарств — даже если его невозможно вылечить. Но человеческий род, как это становится болезненно очевидным снова и снова, неизлечимо инфицирован злом и грехом.

И вот Христос приходит для того, чтобы победить зло и грех. У нас со словом «победитель» ассоциируется тот, кто убил своих врагов, кто оставил их изрубленные тела остывать на земле, а сам торжествующе поднимает окровавленный меч. Но Христос побеждает по-другому. Он не убивает Своих врагов, а дает им убить Себя. Он добровольно приносит Себя в жертву. Как говорит Он в Евангелии о цели Своего прихода: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мар.10:45)

Пасхе предшествует полное торжество зла: неверная толпа, которая еще недавно кричала «осанна», а теперь, разочаровавшись в своих ожиданиях, кричит «распни Его», религиозные вожди, которые всю жизнь думали, что служили Богу, а когда Единородный Сын Божий пришел к ним — возненавидели Его и добились Его смерти, римский наместник Понтий Пилат, который отправил на лютую смерть Невиновного.

Ученики верили и надеялись до конца — думали, что в последний момент Иисус чудесным образом поразит Своих врагов, или с неба явится десант ангелов, или Бог вмешается еще каким-то явным и чудесным образом, чтобы спасти Своего Мессию и утешить Своих верных. Но когда стало ясно, что никакого внезапного избавления не будет, они разбежались.

Распятие было не просто формой смертной казни. Оно было тщательно разработанным средством лишить смерть всяких признаков достоинства или героизма. Даже на эшафоте человек может послужить воодушевляющим примером для своих сторонников, обратиться с пламенной речью, войти в историю — и римляне знали, как этого не допустить. Человек, истерзанный бичами, прибитый гвоздями за руки и за ноги, постоянно дергающийся на кресте, чтобы глотнуть воздуха и найти положение тела, при котором боль была бы чуть менее невыносимой, не мог выглядеть героем. Он мог внушать только отвращение и ужас. О нем не слагали легенд. Его старались забыть как можно скорее.

Обычно мертвое тело казненного бросали в ров, где его обгладывали собаки. Но у Иисуса нашелся верный друг Иосиф Аримафейский, который выпросил Его тело и похоронил его в гробнице, высеченной в скале. На этом история бы и завершилась, как и история множества других жертв неправды и жестокости этого мира.

Но произошло то, что превратило предельную муку и унижение в вечное торжество. Иисус воскрес из мертвых. Он не просто вернулся к жизни, Он победил смерть навсегда. Исполнилось древнее пророчество: «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (Ос.13:14)

Христос, через Свою смерть и Воскресение, победил грех и смерть. Он совершил это ради нас, и теперь каждый из нас может войти в Его победу через покаяние и веру. Тогда, как сказал Он сам, Он простит наши грехи, даст нам новую жизнь, и, в назначенный день, воскресит и нас к жизни вечной и блаженной, свободными от всякого греха, в «нетленных», то есть не подверженных смерти и разрушению, сияющих и немыслимо прекрасных телах.

Нам еще предстоит умереть, но мы больше не живем в тени смерти. Мы живем во свете Воскресения. Именно это и означает пасхальное восклицание «Христос воскресе!». Он воскрес — и мы воскреснем.

Автор — публицист, журналист, писатель

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