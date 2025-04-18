В Кремле указали на отсутствие призывов стран Европы к миру на Украине
В Кремле не слышали призывов к миру от стран Европы к миру на Украине. Об этом 18 апреля на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление госсекретаря США Марко Рубио о вовлеченности европейских государств в урегулирование украинского конфликта.
«Мы никаких призывов к миру от Европы за последнее время не слышали. Там есть, наоборот, призывы к дальнейшей милитаризации, милитаризации самой Европы, милитаризации Украины и так далее», — отметил Песков.
По его словам, то, что в последнее время транслируют европейцы, едва ли может поспособствовать поиску путей мирного урегулирования.
17 апреля СМИ сообщили о приезде Рубио и спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа во Францию. По словам представителя госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс, на встрече представителей США, стран Европейского союза (ЕС) и Украины в Париже делегации должны обсудить прекращение боевых действий в украинском конфликте.
В тот же день глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США провели телефонный разговор и обсудили конфликт на Украине. Рубио проинформировал Лаврова о состоявшихся контактах с представителями Украины, Франции и ряда других стран Европы. Он добавил, что «обнадеживающий прием» американской делегации в Париже показал возможность достижения мира, если все стороны обяжутся достичь этого соглашения.