В Кремле отметили сложность в контактах с США по урегулированию на Украине

Между Россией и США идут достаточно сложные контакты по вопросу урегулирования конфликта на Украине, поскольку это непростая тема. Об этом 18 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Достаточно сложные идут контакты, потому что, естественно, и тема непростая, тема украинского урегулирования. Россия стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению своих собственных интересов и открыта для диалога. Мы продолжаем этот диалог», — заявил он на брифинге.

Комментируя заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из урегулирования в случае отсутствия прогресса, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва может констатировать «определенный прогресс», который связан с мораторием на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Он также уточнил, что на текущий момент российский президент Владимир Путин пока не дал указаний по поводу истечения срока действия моратория.

«На этой неделе контактов [с американской стороной] не запланировано, но налаженные контакты позволяют оперативно такой [разговор] согласовать при необходимости», — ответил Песков на вопрос о наличии в графике президента РФ планов по переговорам с США.

Он добавил, что в дальнейшем стороны ожидает много сложных обсуждений.

На пресс-конференции 18 апреля Рубио заявил, что США готовы помочь в урегулировании украинского конфликта, если обе стороны настроены на достижение мира. Он уточнил, что если мирное урегулирование невозможно в краткосрочной перспективе, то Вашингтон будет двигаться дальше.