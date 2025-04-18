ФСБ опубликовала кадры задержания готовившего теракт в Новороссийске агента СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовали видеокадры задержания 18 апреля иностранного гражданина в Краснодарском крае, который обвиняется в подготовке теракта по заданию украинских специальных служб.

На записи показано, как вооруженные сотрудники ведомства неожиданно нагрянули в квартиру к подозреваемому, после чего, приказав ему лечь на пол, надели на мужчину наручники.

По данным ФСБ, иностранец 2000 года рождения причастен к сбору разведывательной информации и подготовке теракта на территории России в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). В декабре минувшего года его завербовали через мессенджер. По его словам, он согласился на подобную деятельность ради «легкого и быстрого заработка», уточняет «Газета.Ru».

За вознаграждение мужчина должен был осуществить теракты, а также собрать данные о местах дислокации кораблей Черноморского флота и российских военных в регионе.

Ранее 18 апреля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы в Новороссийске задержали мужчину, который должен был совершить подрыв в административном здании города, где организованы сборы военнослужащих РФ.

В его тайнике было изъято готовое самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»). Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием.