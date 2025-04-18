Собянин рассказал о строительстве новой эстакады на шоссе Энтузиастов
Новая эстакада будет построена на шоссе Энтузиастов, на пересечении Свободного проспекта с Большим Купавенским проездом. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам столичного градоначальника, протяженность новой эстакады составит более 200 м. На ней будет по три полосы движения в каждом направлении. Помимо эстакады, в районе будет построено еще несколько дорог.
«В итоге быстрее поедут шоссе Энтузиастов, Свободный проспект, Большой Купавенский проезд, а жители района Ивановское ВАО будут тратить меньше времени на дорогу», — заключил мэр столицы.