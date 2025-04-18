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Предъявлено обвинение начальнику НИИ Минобороны Протасову по делу о взятке

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Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
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Предъявлено обвинение в получении взяток начальнику ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны РФ Андрею Протасову. Об этом 18 апреля сообщают в пресс-службе военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ.

По данным следствия, в период с 2014 по 2024 год институт исполнял многомиллионные контракты по разработке и внедрению современных технологий. Протасов курировал создание инициативной научной группы, участникам которой начислялись стимулирующие выплаты.

«В период 2020–2025 годов Протасов получил от сотрудников института взятки в крупных и особо крупных размерах за включение их в научную группу для получения стимулирующих выплат, а также общее покровительство по службе», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Ему предъявлено обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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Савеловский районный суд Москвы 4 апреля отправил под домашний арест Протасова. Уточняется, что обвиняемого отправили под домашний арест сроком на один месяц.

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