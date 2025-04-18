Суд заочно приговорил к 14 годам заключения наемника ВСУ из Грузии

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил наемника из Грузии Гии Саглиани к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории региона против Вооруженных сил (ВС) России. Об этом 18 апреля сообщили в региональной прокуратуре.

Там отметили, что 33-летний фигурант был признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях»).

По данным следствия, с марта 2022 года по январь 2025-го Саглиани в качестве наемника прибыл на территорию Украины и вступил в «Грузинский национальный легион» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

После прохождения военной подготовки он участвовал в боевых действиях на территории ДНР против российских военнослужащих, за что получил материальное вознаграждение в размере более 5,5 млн рублей, указали в региональной прокуратуре.

Уточняется, что суд заочно приговорил Саглиани к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в этот день в пресс-службе управления ФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) сообщили, что гражданин Австралии предстанет перед судом за участие в конфликте в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Установлено, что он заключил контракт с украинским минобороны о прохождении военной службы в 66-й отдельной механизированной бригаде.