Politico узнала о смягчении НАТО формулировок в документах из-за США

Чиновники НАТО смягчают формулировки в новом законодательстве, чтобы избежать ответных мер со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом 18 апреля сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Согласно изданию, Североатлантический альянс сталкивается с «неопределенным будущим» во время второго президентского срока Трампа.

«В новом законодательстве НАТО, которое разработали комитет и рабочие группы [альянса], изменили формулировки, касающиеся климата, женщин и безопасности, на фразы, которые считаются более приемлемыми для США», — говорится в материале.

По словам одного из источников, «климат» изменили на «оперативную среду», а «зеленые технологии» обозначили как «инновационные». Другой неназванный чиновник уточнил, что все видят позицию администрации Трампа и не хотят совершать действия, которые могут навредить.

Politico уточняет, что чиновники избегают любых формулировок, связанных с «гендером» или «женщинами, миром и безопасностью», поскольку хотят, чтобы законопроект приняли все 32 страны — члена альянса, в том числе Соединенные Штаты.

В конце января Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности. В феврале американская кинокомпания Paramount начала пересмотр своего подхода к разнообразию, равенству и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) среди своих сотрудников на фоне заявлений американского президента. Кинокомпания также сообщила о намерении прекратить сбор данных о гендере и разнообразии для многих кандидатов на работу в США.