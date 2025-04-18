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В Москве задержали торговцев некачественными лекарствами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве задержали участников преступной группы, обвиняемых в сбыте недоброкачественных лекарственных препаратов. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, преступники вступили в сговор в целях сбыта в РФ контрафактных и незарегистрированных лекарственных средств. Фигуранты приобретали препараты за пределами страны. Известно, что обвиняемые из числа сотрудников одной из столичных фармацевтических фирм незаконно сбыли лекарственные средства на сумму свыше 250 тыс. рублей.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ («Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере»)», — указано в сообщении ведомства.

Следователи столичного СК провели более 14 обысков по адресам фигурантов, в аптеках и складских помещениях. В ходе следственных мероприятий были изъяты незарегистрированные лекарственные препараты на сумму свыше 100 млн рублей, а также мобильные телефоны и около 3 млн рублей наличными.

«Обнаружены и изъяты печати, мобильные телефоны, компьютерная техника, записи о сбыте незарегистрированных медицинских изделий, денежные средства и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение», — добавили в пресс-службе управления внутренних дел (УВД) по СЗАО.

Кроме того, во время одного из обысков было выявлено дополнительное складское помещение с недоброкачественными лекарствами.

Обвинение предъявлено 14 фигурантам, в ближайшее время следствие подаст ходатайство об избрании им меры пресечения. В настоящее время продолжаются следственные действия для выявления других эпизодов преступной деятельности и соучастников.

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