Председатель Совфеда Валентина Матвиенко 18 апреля охарактеризовала предложение некоторых европейских политиков провести мероприятия в Киеве, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне как «театр абсурда».

Уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем намерении противостоять «параду российского лидера Владимира Путина» в Москве на 9 мая. В связи с этим он пригласил лидеров Евросоюза (ЕС) посетить Киев в этот день, призывая союзников продемонстрировать свое единство.

«Это какой-то театр абсурда», — заявила она в разговоре с журналистами после возложения цветов к Пискаревскому мемориалу в Санкт-Петербурге.

По словам Матвиенко, разумные политики никогда не поедут на этот киевский «шабаш». Она добавила, что режим украинского президента, который выбрал пособников Гитлера Степана Бандеру и Романа Шухевича в качестве национальных героев, не имеет морального права проводить мероприятия, посвященные Победе в ВОВ.

14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас предупредила европейских чиновников, что в случае их посещения России для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Победы, они столкнутся с «последствиями».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал ее заявление жестким и неправильным. Он отметил, что подобные угрозы должны оценивать те государства, которым они адресованы.