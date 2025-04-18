Реклама
Прямой эфир
Мир
Рубио указал на готовность США помочь в урегулировании конфликта на Украине
Авто
Автокомпании начали опровергать уход с российского рынка
Экономика
В Raiffeisen опровергли информацию о приостановке продажи бизнеса в России
Общество
Четверо боевиков ВСУ получили до 16 лет колонии за обстрел жителей Курской области
Общество
В ЛНР наемник ВСУ из Австралии предстанет перед судом за участие в боевых действиях
Мир
Санду примет решение о верительных грамотах посла России в ближайшие недели
Армия
«Народный фронт» передал военным технику в память о военкоре «Известий» Федорчаке
Мир
В раде заявили об отсутствии гарантий безопасности в подписанном с США меморандуме
Происшествия
В Омске из-за погодных условий произошло ДТП с участием пяти автомобилей
Новости компаний
В России отмечен рост интереса к спикулам
Мир
На Украине задержан чиновник минобороны за содействие 50 уклонистам
Мир
Дуда призвал защитить Польшу с помощью ядерного оружия Франции
Политика
Путин продлил срок госслужбы до 14 июня 2026 года замглавы МИД РФ Галузину
Мир
Паломники из РФ добрались до храма Николая Чудотворца в Бари вопреки трудностям
Наука и техника
Ученые с помощью нового оборудования проверили образец Туринской плащаницы
Мир
WSJ рассказала об обсуждении вопроса территорий во время визита Уиткоффа в РФ
Политика
Путин освободил Павловского от обязанностей посла РФ в Австралии
Сюжет:

Матвиенко назвала театром абсурда идеи провести мероприятия 9 мая в Киеве

0
EN
Фото: TASS/Andrew Kravchenko
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко 18 апреля охарактеризовала предложение некоторых европейских политиков провести мероприятия в Киеве, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне как «театр абсурда».

Уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем намерении противостоять «параду российского лидера Владимира Путина» в Москве на 9 мая. В связи с этим он пригласил лидеров Евросоюза (ЕС) посетить Киев в этот день, призывая союзников продемонстрировать свое единство.

«Это какой-то театр абсурда», — заявила она в разговоре с журналистами после возложения цветов к Пискаревскому мемориалу в Санкт-Петербурге.

По словам Матвиенко, разумные политики никогда не поедут на этот киевский «шабаш». Она добавила, что режим украинского президента, который выбрал пособников Гитлера Степана Бандеру и Романа Шухевича в качестве национальных героев, не имеет морального права проводить мероприятия, посвященные Победе в ВОВ.

Парад Победы в 2025 году: кто приедет в Москву на 9 Мая
Россия с размахом отметит 80-летие победы в Великой Отечественной войне, ожидается более 20 мировых лидеров

14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас предупредила европейских чиновников, что в случае их посещения России для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Победы, они столкнутся с «последствиями».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал ее заявление жестким и неправильным. Он отметил, что подобные угрозы должны оценивать те государства, которым они адресованы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025