Ровно 30 лет назад, в 1995 году, российский врач Михаил Малахов и канадский путешественник Ричард Вебер совершили невозможное: они первыми в истории прошли на лыжах от канадского острова Ворд Хант до Северного полюса и обратно по дрейфующим льдам. Их рекорд до сих пор остается непобитым.

Экспедиция длилась 123 дня. Полярники шли в одиночку, без поддержки с воздуха, без собак, связи и внешней помощи, полагаясь только на свои силы, выносливость и грамотную подготовку. Их успех стал результатом шести лет тщательного планирования: от расчета рациона до подбора экипировки, способной выдержать экстремальные условия Арктики.

Как это было

На пресс-конференции в редакции «Российской газеты», посвященной юбилею экспедиции, Михаил Малахов вспоминал:

«Мы жили жизнью движущихся льдов. Важно было сохранять баланс энергии. После экспедиции мы выглядели, как «сушеные Гераклы» — я потерял 1,2 кг, Ричард — 1,8. Но это был великолепный результат. Без подготовки можно и 20 кг потерять, что для меня при весе в 70 кг было бы смертельно».

Каждый день они проходили 20 км, таща за собой сани с грузом по 230 кг. В условиях вечной мерзлоты и изоляции даже бытовые мелочи становились испытанием: чтобы не замерзнуть, брились, чистили зубы, а утренний кофе превращался в ритуал, напоминающий о доме.

Дружба, выдержка и международное сотрудничество

Несмотря на разность характеров — Малахов более общительный, Вебер сдержанный — за всё время пути они ни разу не поссорились. «Болтать в Арктике зря не стоит», — с улыбкой отметил российский полярник.

Юрий Лепский, заместитель главного редактора «Российской газеты», подчеркнул, что для нас важно, чтобы освоение Арктики проходило не через конфликты, а через международную дружбу, как это было в экспедиции Малахова и Вебера.

Наследие подвига

После возвращения Ричард Вебер стал 20-кратным чемпионом Канады по лыжным гонкам, а Михаил Малахов продолжил исследования в экстремальной медицине.

Джеф Мантел, спонсор экспедиции, профессор математики и полярник, признался: «Они сделали что-то мистическое. Я был футбольным арбитром, моя жизнь не раз подвергалась опасности, но их риск несравним ни с чем. Они стали для меня братьями».

Путешественник Дмитрий Шпаро уверен: «Дети, которые сейчас проходят 100 км к Северному полюсу, гордятся своей выносливостью.» Он уверен, что появятся новые смельчаки, которые повторят этот маршрут.

Экспедиция Малахова и Вебера — не просто рекорд, а символ человеческого духа, дружбы и победы над стихией.