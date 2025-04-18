24 апреля пройдет конференция «Телеком Будущего 2025»
24 апреля в Москве II ежегодную всероссийскую конференцию «Телеком Будущего 2025» откроет диалог с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым.
У каждого участника конференции есть возможность адресовать свой вопрос министру. Для этого при регистрации на конференцию оставляйте вопросы в поле «Комментарии». Они будут переданы организаторами министру, а ответы на самые интересные и важные из них прозвучат с трибуны конференции «Телеком Будущего 2025».
Партнеры конференции: «Ростелеком», МТС, Yadro, Nexing, «Базис», «Триколор», «Беркут», НТЦ «Протей», «Иртея», MCN Telecom, «Пума биллинг», Advanger energy.
Участие в мероприятии свободное, при условии подтверждения.
Место проведения: Москва, Смоленская улица, д.5, Отель «Золотое Кольцо».