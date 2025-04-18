Мэр Белгорода Демидов заявил о вступлении в добровольческий отряд

Мэр Белгорода Валентин Демидов 18 апреля заявил, что с понедельника выходит на службу в добровольческое формирование «Барс-Белгород».

«Дорогие друзья, иду на службу в добровольческое формирование «Барс-Белгород»», — написал Демидов в своем Telegram-канале.

По его словам, Белгород на протяжении нескольких лет сталкивается с военными угрозами и последствиями атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава города отметил, что местные власти постоянно взаимодействуют с подразделениями, обеспечивающими безопасность региона, включая «БАРС-Белгород».

«Считаю, что необходимо повышать военные навыки на учебно-тренировочных полигонах, получать опыт оперативного взаимодействия внутри подразделения», — дополнил Демидов.

Мэр также выразил желание пройти слаживание в полевых условиях «плечом к плечу с теми, кто защищает наш регион и наш Белгород».

Ранее, 5 февраля, министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников вступил в добровольческий отряд «БАРС-Белгород» для помощи в организации работы медицинской службы. По его словам, российские бойцы должны получать доступную медицинскую помощь, а улучшить ее можно, только находясь внутри.

25 декабря 2024 года на территории одной из воинских частей Южного военного округа состоялась церемония передачи более 200 единиц вооружения и военной техники добровольцам отрядов БАРС, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО).