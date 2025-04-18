Путин продлил срок госслужбы до 14 июня 2026 года замглавы МИД РФ Галузину
Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы заместителю министра иностранных дел Михаилу Галузину. Соответствующий документ появился 18 апреля на сайте официального опубликования правовых актов.
«<…> Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 14 июня 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Галузину Михаилу Юрьевичу», — говорится в указе.
Уточняется, что решение было принято в соответствии с положениями федерального закона «О государственной гражданской службе России».
В октябре 2024 года Путин продлил до 27 августа 2025 года срок федеральной государственной службы сверх предельного возраста председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, которому в августе исполнился 71 год. Решение было принято в соответствии с положениями федерального закона «О Следственном комитете РФ».