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Путин продлил срок госслужбы до 14 июня 2026 года замглавы МИД РФ Галузину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы заместителю министра иностранных дел Михаилу Галузину. Соответствующий документ появился 18 апреля на сайте официального опубликования правовых актов.

«<…> Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 14 июня 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Галузину Михаилу Юрьевичу», — говорится в указе.

Уточняется, что решение было принято в соответствии с положениями федерального закона «О государственной гражданской службе России».

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В октябре 2024 года Путин продлил до 27 августа 2025 года срок федеральной государственной службы сверх предельного возраста председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, которому в августе исполнился 71 год. Решение было принято в соответствии с положениями федерального закона «О Следственном комитете РФ».

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