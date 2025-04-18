ПСБ расширил функционал мобильного приложения для частных инвесторов

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Возможности мобильного приложения «ПСБ Инвестиции» и его вэб-версии расширены: существенно доработан функционал инвестиционных идей, сформированных с учетом макроэкономической ситуации в стране и в мире, добавлены сервисы, расширяющие возможности торговли на фондовом рынке.

Как рассказали в пресс-службе банка, брокер формирует для клиента витрины инвестиционных идей — и теперь пользователь видит не только описание продукта, но и всю ключевую информацию о нем, включая рыночную стоимость, оценку потенциальной доходности, срок размещения и уровень риска. Также клиенты смогут установить уровни стоп-лосса и тейк-профита, рекомендованные аналитиками ПСБ.

Выбрав подходящую идею, пользователь может сразу перейти в комплексную заявку на покупку с заранее установленными уровнями ограничения убытков и фиксации прибыли. Такая опция в случае роста рынка позволит инвесторам автоматически фиксировать прибыль, а также уменьшит потенциальный риск потерь при негативном сценарии.

Для опытных инвесторов ПСБ предложил новый тип комплексной заявки, с помощью которой можно открыть позицию и одновременно выставить условную заявку на закрытие позиции с возможностью ограничения убытков и фиксации прибыли.

Также клиенты (при наличии доступа) смогут совершать сделки с опционами на Московской бирже. Другие инвесторы также могут пройти онлайн-тестирование на знание опционов и получить доступ к торгам.

По словам старшего вице-президента - директора департамента управления благосостоянием ПСБ Алексея Жоголева, в банке видят, что «для инвесторов важно постоянно контролировать ситуацию с портфелем и иметь возможность вовремя продать или купить ценные бумаги в ситуации стремительного развития событий в экономике». «Откликаясь на эту потребность, мы улучшили возможности новой версии приложения «ПСБ Инвестиции», — подчеркнул Жоголев, добавив, что это поможет клиентам определить направления роста капитала, сделать более точный прогноз, повысить качество портфеля и снизить риски при инвестировании.