Продолжается народное голосование конкурса «Ты в игре»

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре», проходящий при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, выходит на финишную прямую: стартовало народное голосование за лучших полуфиналистов пятого сезона.

Принять участие может каждый — достаточно зайти на официальный сайт конкурса «тывигре.рф» и поддержать понравившийся проект. Свой голос можно отдать до 5 мая включительно.

В этом году в народном голосовании примут участие 280 полуфиналистов — ярких инициатив со всей страны — от детских спортивных лиг до масштабных фестивалей и инновационных платформ, которые были отобраны из более чем 5,5 тыс. заявок. Каждый голос приближает авторов проектов к заветной победе, а значит — к дополнительным возможностям развития и масштабирования. Победителей народного голосования определят в мае и наградят в июне на торжественной церемонии в Москве.

В прошлом сезоне участие в голосовании приняли десятки тысяч россиян — было отдано 72 302 голоса. Победителем стал Семейный фестиваль туризма, спорта и активного отдыха имени Юрия Белоусова из Татарстана, набравший 5549 голосов. Эта победа помогла команде проекта привлечь внимание региональных властей, найти меценатов и полностью закрыть финансовые потребности.

Партнером народного голосования уже третий год подряд выступает программа развития «Другое дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проголосовавшие пользователи получат 500 баллов программы, которые можно обменять на полезные и яркие активности — от утренней зарядки с чемпионом до стажировок в ведущих компаниях страны. А проект-победитель получит 30 тыс. баллов, которые помогут его команде развиваться еще быстрее.