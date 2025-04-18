Американская туристка рассказала о цели визита в Базилику Святого Николая в Бари

Туристка из США 18 апреля поделилась с «Известиями» впечатлениями от поездки в Базилику Святого Николая в итальянском Бари.

«Я здесь чтобы насладиться красотой этой удивительной базилики и осмотреть достопримечательности. Это своего рода путешествие по районам Апулии, которые я никогда раньше не видела. Всё чудесно», — рассказала туристка.

По ее словам, Страстная неделя вдохновляет и напоминает о важности духовной свободы.

«Святые и Страстная неделя. Особенное время. Нам так повезло, что у нас есть эта свобода, что мы даже не задумываемся о ней» — отметила она.

Туристка отметила, что главной целью визита в Базилику было помолиться, попросить благословения, «чтобы быть в безопасности на своем пути».

Как сообщает корреспондент Виталий Чащухин, несмотря на канун Пасхи, в храме не было столпотворения, и паломники могли без ожидания подойти к святыне. Возле иконы святителя можно было заметить записки с просьбами на русском языке и даже российскую купюру среди евро, как знак того, что «некоторым всё же удается добраться» до этого места, несмотря на любые преграды.

Ранее в этот день паломница Татьяна Жолонко рассказала «Известиям», что несмотря на сложности с оформлением виз и отсутствие прямых авиарейсов, паломники из России добрались до итальянского города Бари, где хранятся мощи одного из самых почитаемых в РФ святых Николая Чудотворца, чтобы встретить там Пасху.