Ребенок на мотоцикле влетел в дерево в Липецкой области
В Липецкой области в селе Кривка Усманского районе восьмилетний мальчик, управляя мотоциклом, врезался в дерево. Ребенок госпитализирован с серьезными травмами.
Автоинспекторы устанавливают причины ДТП и обстоятельства случившегося, пишет GOROD48 со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Ранее сообщалось, что в Анапе три девушки на одном электровелосипеде столкнулись с автомобилем. Девушка на электровелосипеде выехала на красный свет и столкнулась с автомобилем Datsun, за рулем которого находился 37-летний водитель. В результате аварии пострадали 18-летняя водитель электровелосипеда и ее две пассажирки. Водитель находится в реанимации.