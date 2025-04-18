Ученые с помощью нового оборудования проверили образец Туринской плащаницы

Для изучения образца Туринской плащаницы — полотна, в которое, как предполагается, завернули тело Иисуса Христа после распятия, использовали новую рентгеновскую технику. Об этом 18 апреля рассказала «Известиям» директор Института кристаллографии Национального исследовательского совета Чинзия Джаннини.

Она рассказала, что разработка создает рентгеновские лучи, которые впоследствии генерируются в другой части аппарата. После попадания пучка электронов на анод лучи испускаются и проходят через три точечных отверстия для дальнейшего попадания в камеру.

«В этой камере мы размещаем образец на определенном уровне, а рядом с ним устанавливаем фотопластинчатый детектор, который улавливает рентгеновские лучи, рассеянные образцом. <...> Как видите, в [первом детекторе] есть отверстие. С помощью второго детектора <...> мы можем регистрировать малоугловое рассеяние рентгеновских лучей. Это всё оборудование, которое мы использовали для изучения нитей, скрытых внутри волокон ткани, из которой была соткана Туринская плащаница», — добавила она.

Ученый из Института кристаллографии Национального исследовательского совета Либерато Де Каро поделился подробностями анализа, который был проведен над образцами Туринской плащаницы. По его словам, полученный при исследовании профиль интенсивности дифракционных волн идеально перекрыл интенсивность зеленого образца, который относится к I в. нашей эры и был взят из попавшей в руки римлян в 74 году крепости. Он уточнил, что артефакт датируется 65-м годом нашей эры.

«Можно сделать вывод, что Туринская плащаница имеет двухтысячелетнюю историю. Этот результат, полученный с помощью новой рентгеновской техники, имеет большое значение, так как его можно применять ко всем тканям и текстильным образцам, представляющим археологический интерес», — уточнил специалист.

Ученый уточнил, что анализ опроверг результаты 1988 года, которые указывали на отношение Туринской плащаницы к средневековому периоду. По его словам, данный анализ вновь поднял вопрос о подлинности христианского артефакта.

В 2018 году стало известно, что ученые сочли подделкой Туринскую плащаницу — четырехметровое льняное полотно, в которое, по преданию, завернули после смерти тело Иисуса Христа. Специалисты из Италии и Великобритании заявили об этом после серии экспериментов с добровольцем и манекеном.