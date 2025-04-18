В России отмечен рост интереса к спикулам

Интерес россиян к косметическим компонентам растет, отмечается в исследовании «Золотого Яблока» и «Дзена». Аналитики компаний проанализировали спрос, поисковые запросы и интерес к контенту про косметику.

Отмечается, что с января 2024-го по март 2025 в «Дзене» вышло на 16% больше публикаций с упоминанием различных бьюти-ингредиентов. Чаще всего авторы рассказывали про гиалуроновую кислоту (22%) и ниацинамиды (17%).

Анализ запросов на сайте и в приложении «Золотого Яблока» подтвердил тренд. Лидером по росту популярности стали спикулы. Число запросов про них выросло в 74 раза по сравнению с весной 2024-го. Эти микроиглы из скелетов пресноводных губок стали вирусным трендом в соцсетях.

В тройку по росту интереса у бьюти-ретейлера также вошли полинуклеотиды (PDRN) и центелла. PDRN прежде всего ценится за свой антивозрастной эффект и регенерирующие свойства, частота запроса по ним выросла в 5 раз. А интерес к центелле вырос 2,5 раза.

Специалисты также отметили популярность кремов и сывороток. Растет интерес и к продуктам точечного действия. Так, запросы на SPF-кремы с центеллой выросли в четыре раза по сравнению с весной 2024-го.

Новые форматы средств с ретинолом также становятся все более востребованными. Весной в топ запросов вошел ранее не востребованный формат бустеров с ретинолом. Вдвое вырос интерес и к ночным кремам с этим компонентом. Кроме того, пользователи начали в шесть раз чаще искать пептидные бальзамы для губ.

Растет спрос на натуральные компоненты. Так, в топ по росту покупательского спроса вошел ресвератол. По данным бьюти-ретейлера компонент вырос в 4,5 раз по сравнению с I кварталом 2024 года. Ингредиент содержится в кожуре винограда, орехах и какао и обладает используется преимущественно в антиэйдж-продуктах.

В лидерах покупательского спроса также оказались спикулы и центелла. Спикулы показали рост продаж в 2,5 раза, центелла — в 2,3 раза.