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«Народный фронт» передал военным технику в память о военкоре «Известий» Федорчаке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Народный фронт» в память о погибшем военном корреспонденте «Известий» Александре Федорчаке передал 18 апреля бойцам зенитной ракетной батареи 36-го мотострелкового полка 25-й армии технику, закупленную за счет средств фонда «Всё для Победы!».

Уточняется, что Федорчак тесно сотрудничал с общероссийским движением. Он планировали открыть сбор в помощь российским солдатам, зная о поломке квадроцикла во время перемещения под вражескими дронами. Он передал заявку на помощь в «Народный фронт».

Сбор, о котором говорил военкор, уже осуществлен: бойцы получили квадрокоптеры, усилители сигнала, дизельные генераторы, квадроциклы и мотоциклы, что значительно повысит их мобильность и боеспособность. Военнослужащий с позывным Бабай поблагодарил родителей Федорчака за воспитание сына и назвал погибшего человеком с большой буквы и бойцом. Солдат Ким, в свою очередь, отметил, что благодаря помощи журналиста у них теперь есть необходимое оборудование и пообещал сделать всё для победы.

Передача техники прошла в присутствии бойцов, знавших Федорчака, который всегда думал о других.

Руководитель исполкома «Народного фронта» в Ростовской области Алексей Мирошниченко отметил, что активисты собрались, чтобы выполнить последнюю просьбу корреспондента, который за несколько дней до своей гибели решил помочь военным. Представитель МИЦ «Известия» Борис Корягин подчеркнул мужество и профессионализм Федорчака, который не только выполнял свою работу, но и стремился поддерживать бойцов.

17 апреля «Народный фронт» передал военным гуманитарный груз в память о корреспонденте «Известий» Федорчаке. Мирошниченко отметил, что в работе военкора, как правило, много военных контактов, однако журналист практически никогда не просил ничего для бойцов.

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О гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. В тот же день погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Позднее, 26 марта, стало известно о гибели военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Машина со съемочной группой подорвалась на мине, установленной украинскими боевиками в Белгородской области.

Президент России Владимир Путин 17 апреля подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно Федорчака и Прокофьевой, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова. Кроме того, медалью «За отвагу» был награжден оператор Дмитрий Волков, который был ранен в Белгородской области.

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