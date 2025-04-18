Новый корпус гимназии в Солнечногорске достроят до конца 2025 года
В Солнечногорске Московской области ведется строительство нового корпуса гимназии № 6. Завершить его планируется до конца 2025 года. Об этом сообщили в региональном министерстве строительного комплекса.
Корпус будет рассчитан на 300 человек. Работы проводятся в рамках региональной государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Объект готов на 24%. Сейчас там работают 55 человек и пять единиц техники. Армируются и бетонируются вертикальные конструкции второго этажа, устраиваются наружные инженерные сети.
Корпус будет трехэтажным, в нем разместят учебные классы, помещения для групп продленки, актовый и спортивный залы, столовую с пищеблоком. На прилегающей территории появятся спортивные и детские площадки, места для проведения общешкольных мероприятий.
Кроме того, строители планируют обновить основное здание гимназии, построенное в 1980-е годы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее, 15 апреля, сообщалось, что Минстрой России начал прием заявок на субсидии для софинансирования работ по завершению объектов капитального строительства, включенных в федеральный реестр. Цель — ввести их в эксплуатацию. Средства предоставят в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Прием заявок продлится до 18 июня 2025 года. Выдавать субсидии начнут в 2026-м.