Четверо боевиков ВСУ получили до 16 лет колонии за обстрел жителей Курской области

Суд вынес приговор в отношении четырех военнослужащих Вооружённых формирований Украины (ВФУ), обвиненных в совершении террористических актов на территории Курской области. Об этом 18 апреля сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, собранные военными следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении Максима Воротникова, Владимира Щербатова, Николая Кальницкого и Сергея Крытина. Все они служили в 47-й отдельной механизированной бригаде ВФУ и признаны виновными по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

«Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года Воротников, Щербатов, Кальницкий и Крытин в целях совершения террористического акта в составе подразделений ВФУ на боевой машине пехоты «Брэдли» незаконно вторглись на территорию Российской Федерации» — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Там они оборудовали наблюдательно-огневые позиции, с которых неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и мирным жителям, препятствуя эвакуации гражданского населения.

Во время боестолкновения Воротников, Щербатов, Кальницкий и Крытин были задержаны российскими военными. Приговором суда Воротникову, Кальницкому и Щербатову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, Крытину — 15 лет. Первые четыре года они проведут в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

16 апреля суд признал боевика 110-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Долинко виновным в совершении террористического акта на территории Курской области. По словам СК, используя автомат АК-74, он запугивал местных жителей, а также участвовал в блокировании деревни Спальное.