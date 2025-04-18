Проект о поддержке семей с детьми усовершенствуют в Мурманской области
Мурманская областная дума приняла законопроект, который должен усовершенствовать законодательство в сфере социальной поддержки семей с детьми. Он вносит изменения в некоторые региональные законодательные акты.
Так, уточняется перечень лиц, которых нельзя признать неработающими. В него включены граждане, проходящие обучение в очной форме в образовательных организациях.
Решения о назначении адресной социальной помощи будут приниматься более оперативно. Срок рассмотрения заявлений сократили с 10 до пяти рабочих дней.
Внесены изменения в использование регионального маткапитала. Установлено, что право на дополнительные меры соцподдержки возникает при рождении ребенка в семьях, которые ранее не воспользовались правом на такую соцподдержку в другом российском регионе, пишет ИА «Би-порт».
Ранее сообщалось, что в Мурманской области планируют воссоздать молодежное правительство. Оно будет функционировать на общественных началах и станет консультативным органом при основном правительстве региона. Целью его воссоздания является вовлечение молодежи в возрасте от 18 до 35 лет в социально-экономическое развитие области.