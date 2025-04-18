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Стали известны подробности организации труда в магазинах «Магнолия»

Сотрудники «Магнолии» живут в общежитиях в жутких условиях
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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Детали организации труда стали известны в работе одной из крупнейших торговых сетей «Магнолия». Проблема заключается не только в полной антисанитарии, но и в небрежном отношении к работникам.

Сотрудники торговых точек проживают в общежитиях с крайне неудовлетворительными условиями: двухъярусные кровати расположены очень близко друг к другу и завешены полотенцами, а на грязных матрасах можно встретить насекомых.

«Сейчас потравим (насекомых. — Ред.), закрываем комнаты, до вечера никто не выходит. Живность приносят с работы, а откуда они их могут еще принести», — рассказал комендант.

Один из работников «Магнолии» поделился, что устроился на должность кассира, но после ночевки в общежитии у него начался сильный зуд. Ему поставили диагноз аллергический дерматит.

«Я приехал в сам магазин пообщаться с директором, и мне сказали: ну раз тебе наша общага не нравится, оформить мы тебя не успели в принципе, работать ты здесь тоже не будешь», — рассказал Николай.

Технолог и дезинфектор санитарной службы Алексей Меньшиков отметил, что в общежитии с высокой вероятностью могут быть постельные клопы. По его словам, в 95% случаев такие места проживания имеют серьезные нарушения.

Отмечается, что на сайте «Магнолии» потенциальным сотрудникам обещают бесплатное проживание, но детали условий не раскрываются. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков посетил пять общежитий, обнаружив в них системные нарушения: большинство из них расположены в жилых домах и имеют отдельные входы, доступные только для работников. В одном из хостелов на этаже всего один душ, а комнаты переполнены — до 15 человек.

Согласно санитарным нормам, на каждого работника должно приходиться не менее 6 кв. м, однако нарушения со стороны «Магнолии» приводит к антисанитарным условиям и распространению болезней. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству Светлана Разворотнева отметила недопустимость использования помещений, не предназначенных для проживания.

Также очевидны проблемы с пожарной безопасностью: эвакуационных путей нет, хотя имеется огнетушитель. «Известия» обратились в Роспотребнадзор и прокуратуру Москвы с просьбой проверить условия проживания в хостелах, однако представители сети магазинов не ответили.

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6 февраля сообщалось, что Россельхознадзор выявил грубые нарушения в магазинах сети «Светофор» при реализации продукции животноводства. В частности, нарушения были обнаружены при реализации молочной, мясной и рыбной продукции. Среди основных нарушений Россельхознадзор выявил отсутствие товаросопроводительных документов и полной маркировки, некоторые товары были с истекшим сроком годности. Кроме того, зафиксированы нарушения упаковок, температуры хранения и признаки дефростации.

Бутырский районный суд города Москвы 17 февраля приостановил деятельность двух магазинов «Светофор» в Северо-Восточном административном округе (СВАО) на 60 суток.

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