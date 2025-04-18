Санду примет решение о верительных грамотах посла России в ближайшие недели
Президент Молдавии Майя Санду 17 апреля заявила, что примет решение о возможности принятия верительных грамот от нового посла России в Кишиневе Олега Озерова в ближайшие недели.
«Я не согласилась принять верительные грамоты, поскольку было совершено множество недружественных действий по отношению к нашей стране», — сказала Санду в эфире телеканала Jurnal TV, трансляция которого опубликована на Youtube.
По словам Санду, это процедура затянулась из-за якобы «большого количества лживых и недружественных заявлений Кремля в адрес Республики Молдова».
31 марта министерство иностранных дел Молдавии объявило троих сотрудников посольства РФ персонами нон грата на территории республики. Соответствующий документ передали российскому дипломату. В нем утверждается, что сотрудники диппредставительства якобы ведут деятельность, противоречащую их дипломатическому статусу в Молдавии.
В тот же день российское посольство в Молдавии назвало голословными и неприемлемыми заявления о якобы вмешательстве РФ во внутренние дела республики. Представительство России призвало Кишинев воздержаться от провокационных домыслов и вернуться к прагматичному двустороннему диалогу с Москвой.