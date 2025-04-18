Дуда призвал защитить Польшу с помощью ядерного оружия Франции
Польша попросила у Франции и США ядерное оружие из-за потенциальной «российской угрозы». Об этом 18 апреля сообщил польский президент Анджей Дуда.
«Мы предлагаем вам распространить ядерное сотрудничество также и на нашу территорию», — заявил он в интервью агентству Bloomberg.
Он уточнил, что Варшава должна найти защиту от потенциальной угрозы с помощью ядерного сдерживания Парижа, при этом продолжая призывать к доступу к американскому атомному оружию. По его словам, Варшава может принять оба решения.
Дуда подчеркнул, что решения не являются взаимоисключающими, а также не противоречат друг другу, уточняет «Газета.Ru».
Премьер-министр Польши Дональд Туск 6 марта предложил европейским странам рассмотреть вопрос об увеличении военного присутствия на границах с РФ и Белоруссией. По его словам, к инициированной Польшей программе укрепления границ «Восточный щит» хотят присоединиться Румыния, страны Прибалтики и Финляндия.