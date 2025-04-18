Действие противопожарного режима продлят в Тюменской области

Власти Тюменской области решили продлить действие противопожарного режима еще на полмесяца. Проект соответствующего постановления появился на сайте регионального правительства.

Таким образом, запрет на посещение лесов гражданами продлится с 25 апреля по 15 мая, пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на документ. Сейчас проект находится на стадии общественной и антикоррупционной экспертизы. Окончательное решение примут к 24 апреля.

В Тюменской области особый противопожарный режим действует с 5 по 25 апреля. Он подразумевает запрет на разведение костров и посещение лесов.

14 апреля президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал своевременно реагировать на лесные пожары и не допускать тяжелых последствий. Он отметил, что как минимум в восьми регионах РФ количество очагов лесных пожаров значительно превысило показатели прошлого года.