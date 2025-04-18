Ученые разработали ИИ который сможет искать ямы и дефекты на дорогах
Искусственный интеллект будет искать ямы и дефекты на дорогах. Технологию представили ученые Московского технического университета связи и информатики и Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Разработка поможет улучшить безопасность дорожного движения. Искусственный интеллект распознает выбоины, трещины и износ дорожной разметки. Систему обучают анализировать акустическое исследование покрытия. Нейросеть удаляет лишние шумы и выделяет сигналы повреждений, сообщает телеканал «Известия».
Модель ускоряет диагностику и планирование ремонта. Разработка проходит испытания в мобильных дорожных лабораториях. Алгоритмы адаптируют под работу в разных погодных условиях. Эксперты отмечают, что проблемой может стать снижение точности в условиях сильных помех. После практического внедрения система станет частью цифровизации дорожной инфраструктуры.
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