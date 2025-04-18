Ученые разработали ИИ который сможет искать ямы и дефекты на дорогах

Ученые разработали ИИ который сможет искать ямы и дефекты на дорогах

2025-04-18T10:00:36+03:00

2025-04-18T10:04:57+03:00

2025-04-18T10:03:56+03:00

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