Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
В РФ разработали ИИ для ускоренного анализа дефектов на дорогах
Общество
Предварительной причиной пожара на рынке в Геническе назвали короткое замыкание
Общество
В Новороссийске задержан агент СБУ при попытке подорвать административное здание
Общество
В Удмуртии спасли провалившегося под лед рыбака
Происшествия
Пожар на складе в Челябинской области локализовали на 2 тыс. кв. м
Экономика
FT узнала о приостановке попыток Raiffeisen продать бизнес в России
Спорт
Малкин и Кросби подарили Овечкину коллекционные часы в честь снайперского рекорда
Происшествия
В Дзержинске в ДНР в результате атаки ВСУ ранен мирный житель
Происшествия
В Омске из-за погодных условий произошло ДТП с участием пяти автомобилей
Мир
В США высоко оценили ОТРК «Искандер»
Армия
Расчет БПЛА Росгвардии уничтожил опорный пункт ВСУ на харьковском направлении
Спорт
«Манчестер Юнайтед» обыграл французский «Лион» в матче Лиги Европы
Происшествия
В Херсонской области шесть человек пострадали при пожаре на рынке
Армия
Штурмовики Су-25 ВКС РФ поразили бронетехнику ВСУ в зоне группировки войск «Юг»
Происшествия
В Запорожской области сообщили об уничтожении более 40 дронов ВСУ
Общество
В РФ начата первая фаза испытаний препарата от онкозаболеваний «Лина М»
Общество
По факту нападения подростка на учительницу в подмосковной школе возбудили дело
Сюжет:

Группа боевиков ВСУ сдалась в плен российским бойцам в Курской области

0
EN
Фото: Минобороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Группа боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен подразделению группировки войск «Север» в Курской области. Об этом 18 апреля сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в плен попали более 10 украинских солдат, среди которых есть как кадровые офицеры, так и рядовые бойцы.

«Военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение в Курской области, неся значительные потери в живой силе и вооружении продолжают сдаваться в плен российским подразделениям», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что российские военные гарантируют украинским солдатам, которые сложили оружие, уважительное обращение в соответствии с международными нормами.

Один из пленных ВСУ Вячеслав Погибенко рассказал, что на недавнем совещании по дальнейшим действиям его бригады ему сообщили о направлении на окружную дорогу Суджи, находясь при этом в Сумской области.

«Я единственный задал вопрос, говорю, а дальше что? Почему туда и дальше что? На что мне комбат не ответил», — поделился он.

Погибенко добавил, что это было его второе знакомство с командиром, он не знал никого из офицеров, что усиливало напряженность. Его вопросы оставались без ясных ответов, подчеркивая неопределенность и страх, с которыми сталкиваются военнослужащие в условиях боевых действий.

Погоня за бронью: к чему приведет ужесточение мобилизации на Украине
Военкомы ждут «окна возможностей» для новых облав

В этот же день украинский пленный Роман Заяц рассказал, что солдаты ВСУ пошли служить в армию из-за денег или погашения судимости. При этом он подчеркнул, что среди заключенных возможность попасть в армию есть только у тех, чей оставшийся срок заключения не превышает пяти лет.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025