Группа боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен подразделению группировки войск «Север» в Курской области. Об этом 18 апреля сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в плен попали более 10 украинских солдат, среди которых есть как кадровые офицеры, так и рядовые бойцы.

«Военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение в Курской области, неся значительные потери в живой силе и вооружении продолжают сдаваться в плен российским подразделениям», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что российские военные гарантируют украинским солдатам, которые сложили оружие, уважительное обращение в соответствии с международными нормами.

Один из пленных ВСУ Вячеслав Погибенко рассказал, что на недавнем совещании по дальнейшим действиям его бригады ему сообщили о направлении на окружную дорогу Суджи, находясь при этом в Сумской области.

«Я единственный задал вопрос, говорю, а дальше что? Почему туда и дальше что? На что мне комбат не ответил», — поделился он.

Погибенко добавил, что это было его второе знакомство с командиром, он не знал никого из офицеров, что усиливало напряженность. Его вопросы оставались без ясных ответов, подчеркивая неопределенность и страх, с которыми сталкиваются военнослужащие в условиях боевых действий.

В этот же день украинский пленный Роман Заяц рассказал, что солдаты ВСУ пошли служить в армию из-за денег или погашения судимости. При этом он подчеркнул, что среди заключенных возможность попасть в армию есть только у тех, чей оставшийся срок заключения не превышает пяти лет.