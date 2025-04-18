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В ПМР заявили об ухудшении диалога с Кишиневом после высылки дипломатов РФ

Глава МИД ПМР: диалог с Кишиневом ухудшился после высылки дипломатов РФ
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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Высылка российских дипломатов из Молдавии не способствует улучшению отношений между Кишиневом и Тирасполем, а еще больше осложняет взаимодействие. Об этом 18 апреля заявил глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

«Подобные шаги, безусловно, осложняют взаимодействие и ухудшают атмосферу диалога. Важно понимать, что миротворческая операция — это главный и наиболее эффективный механизм поддержания мира и безопасности на Днестре, доказавший за 33 года свою высокую функциональную устойчивость», — заявил Игнатьев «РИА Новости».

Он напомнил, что новым сопредседателем от России в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) стал Айрат Абдуллин. Власти ПМР удовлетворены, что ОКК держит на контроле ситуацию в зоне безопасности, что означает дееспособность миротворческой деятельности.

«Говоря о других направлениях — политическом диалоге, межведомственном сотрудничестве, консульском сопровождении граждан, гуманитарных вопросах — мы активно работаем с российскими дипломатами. РФ продолжает играть важную роль в переговорном процессе, и Приднестровье заинтересовано в сохранении ее полноценного участия во всех значимых процессах», — отметил Игнатьев.

Глава ПМР добавил, что Кишинев пытается усилить давление на непризнанную республику, намеренно уклоняясь от переговоров с Тирасполем. По его словам, действия молдавских властей являются саботажем, который приобрел системный характер.

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31 марта министерство иностранных дел Молдавии объявило троих сотрудников посольства РФ персонами нон грата на территории республики. Соответствующий документ передали российскому дипломату. В нем утверждается, что сотрудники диппредставительства якобы ведут деятельность, противоречащую их дипломатическому статусу в Молдавии.

В МИД России заявили, что решение властей Молдавии выслать российских дипломатов из республики является частью антироссийского курса Кишинева. 2 апреля молдавская оппозиция организовала митинг в их поддержку. МИД РФ 4 апреля предупредил, что Россия вышлет троих молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева.

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