В ПМР заявили об ухудшении диалога с Кишиневом после высылки дипломатов РФ

Высылка российских дипломатов из Молдавии не способствует улучшению отношений между Кишиневом и Тирасполем, а еще больше осложняет взаимодействие. Об этом 18 апреля заявил глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

«Подобные шаги, безусловно, осложняют взаимодействие и ухудшают атмосферу диалога. Важно понимать, что миротворческая операция — это главный и наиболее эффективный механизм поддержания мира и безопасности на Днестре, доказавший за 33 года свою высокую функциональную устойчивость», — заявил Игнатьев «РИА Новости».

Он напомнил, что новым сопредседателем от России в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) стал Айрат Абдуллин. Власти ПМР удовлетворены, что ОКК держит на контроле ситуацию в зоне безопасности, что означает дееспособность миротворческой деятельности.

«Говоря о других направлениях — политическом диалоге, межведомственном сотрудничестве, консульском сопровождении граждан, гуманитарных вопросах — мы активно работаем с российскими дипломатами. РФ продолжает играть важную роль в переговорном процессе, и Приднестровье заинтересовано в сохранении ее полноценного участия во всех значимых процессах», — отметил Игнатьев.

Глава ПМР добавил, что Кишинев пытается усилить давление на непризнанную республику, намеренно уклоняясь от переговоров с Тирасполем. По его словам, действия молдавских властей являются саботажем, который приобрел системный характер.

31 марта министерство иностранных дел Молдавии объявило троих сотрудников посольства РФ персонами нон грата на территории республики. Соответствующий документ передали российскому дипломату. В нем утверждается, что сотрудники диппредставительства якобы ведут деятельность, противоречащую их дипломатическому статусу в Молдавии.

В МИД России заявили, что решение властей Молдавии выслать российских дипломатов из республики является частью антироссийского курса Кишинева. 2 апреля молдавская оппозиция организовала митинг в их поддержку. МИД РФ 4 апреля предупредил, что Россия вышлет троих молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева.