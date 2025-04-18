Предварительной причиной пожара на рынке в Геническе назвали короткое замыкание

Причиной пожара на центральном рынке в Геническе Херсонской области, предварительно, могло стать короткое замыкание в одном из киосков. Об этом 18 апреля сообщил специалист отдела информации и связи с общественностью пресс-службы Главного управления (ГУ) МЧС России по Херсонской области Олег Бобылев.

«Предварительная причина пожара — короткое замыкание в одном из киосков», — заявил он в беселе с ТАСС.

По его словам, возгорание невозможно было потушить без помощи специалистов из-за большой насыщенности товара в киосках и отсутствия гидрантов. Кроме того, как отметил Бобылев, трудности возникали в связи с потоками ветра, которые перекидывали огонь на другие киоски.

Он уточнил, что к месту происшествия направили более 20 специалистов МЧС РФ и свыше 10 единиц техники.

О пожаре в Херсонской области этим утром сообщило МЧС России. В региональном минздраве добавили, что в результате возгорания пострадали шесть человек, двум из которых потребовалась госпитализация.