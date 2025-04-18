В Дзержинске в ДНР в результате атаки ВСУ ранен мирный житель
В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Дзержинск Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадал мирный житель. Об этом 18 апреля сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка», — написал мэр в своем Telegram-канале.
Информация о нынешнем состоянии пострадавшего не уточняется.
Ранее в этот день в Волоконовском районе Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ погибли два бойца самообороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.