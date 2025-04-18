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Число погибших от авиаудара США по йеменскому порту возросло до 38

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Фото: REUTERS/AL-MASIRAH TV
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Количество погибших в результате авиационного удара Вооруженных сил (ВС) США по нефтяному порту Рас-Иса в Йемене увеличилось до 38 человек. Об этом 18 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

«В результате ударов США по топливному порту в Йемене в четверг погибли по меньшей мере 38 человек», — говорится в материале.

Агентство уточняет, что это «один из самых смертоносных дней» с момента начала атак со стороны Соединенных Штатов.

По данным телеканала Al Jazeera, число пострадавших достигло 102 человек. Американское Центральное командование уточнило, что целью удара был подрыв экономического источника власти хуситов.

Порт Рас-Иса находится к северо-западу от прибрежного йеменского города Ходейда.

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Об уничтожении американской армией морского порта Рас-Иса, контролируемого хуситами, стало известно 17 апреля. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что порт использовался для морской поставки нефти, которую движение хуситов использовало «как орудие контроля и для получения экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта».

9 апреля агентство Anadolu сообщало о гибели более 100 мирных жителей с начала атак США на Йемен. Уточнялось, что по меньшей мере 223 человека пострадали. Президент США Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре Центральное командование ВС США заявило о запуске крупномасштабной операции в Йемене.

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